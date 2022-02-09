Уфа, , 10:46 — REGNUM Завод по переработке пластиковых отходов намерены построить в Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пластиковые бутылки (сс) Hans

Сообщается, что компанию по переработке пластиковых отходов включили в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» в Башкирии.

«Реализация инвестиционного проекта предполагает внедрение механизмов раздельного сбора и полной вторичной переработки отходов пластмасс, обеспечивающих их многократное повторное использование. Это будет способствовать сохранению экологии и окружающей среды», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Отмечается, что руководство компании уже определило земельный участок и выбрало производственные помещения для размещения объектов. На реализацию данного проекта инвестор намерен направить около 3,5 млн рублей.

«Технология производства, в рамках инвестиционного проекта, представляет из себя технологический процесс производства пластикового гранулята, являющегося продуктом первичной обработки пластиковых отходов и предназначенного для последующей реализации промышленным предприятиям и организациям, использующих данный вид продукции для последующего выпуска товарной продукции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что производство планируется запустить в 2024 году. В результате будет создано 16 новых рабочих мест.