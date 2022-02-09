Хабаровск, , 10:48 — REGNUM Правительство РФ Хабаровскому краю направит более 560 млн рублей на борьбу с лесными пожарами, что почти в два раза больше, чем в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лесной пожар

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Подготовка к новому пожароопасному сезону уже началась. Особое внимание уделят ремонту дорог противопожарного назначения, обновлению и расчистке минерализованных полос, реконструкции и устройству подъездов к источникам противопожарного водоснабжения. Будет подготовлена спецтехника, которой сейчас у службы насчитывается 220 единиц. Укрепят и штат пожарных, их будет более 200 человек. За счёт дополнительного финансирования штат расширят ещё на 128 человек, а также увеличат количество маршрутов наземного патрулирования и кратность авиапатрулирования.

В 2021 году на территории края было зарегистрировано 434 лесных пожара на общей площади 198,6 тыс. га, что на 26% меньше среднегодовых итогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала года зарегистрировано уже 20 лесных и природных пожаров общей площадью около 4 тыс. га. Специалисты заявляют, что можно говорить о начале весеннего пожароопасного сезона.