Истра, Московская область, , 10:42 — REGNUM В результате нападения четырех неизвестных грабителей на магазин в городском округе Московской области Истра погибла продавщица. Об этом 9 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Четверо неизвестных, предварительно, вошли в магазин в селе Новопетровское. При нападении погибла продавец», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, источник добавил, что также при нападении пострадала вторая продавщица и ее супруг, которые после этого были госпитализированы. Правоохранители, предварительно, возбудили уголовное дело по статьям УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье завершено уголовное дело в отношении двух жителей Партизанского городского округа, обвиняемых в убийстве двух человек, разбое, угоне и поджоге автомобиля, незаконном хранении наркотиков в крупном размере.