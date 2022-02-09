София, 9 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Группа неизвестных лиц демонтировала элементы освещения и похитила электрооборудование в одном из подземных переходов в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 9 февраля сообщат БТВ со ссылкой на источники.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне поздно вечером в районе столичного бульвара «Искра». Общий ущерб от действий злоумышленников составил около $2 тысяч.

Ведется следствие.

Ранее представители общественных организации Софии неоднократно обращались в городскую администрацию с призывом установить дополнительные камеры наблюдения в подземных переходах или создать специальные пункты охраны указанных объектов.