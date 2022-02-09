Москва, , 10:40 — REGNUM Правительство РФ утвердило план мероприятий по строительству и реконструкции посадочных площадок в Арктике. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Арктике Kirill Skurikhin

Уточняется, что документ включает 13 мероприятий, которые должны быть выполнены в течение ближайших двух лет. В первую очередь планируется утвердить маршрутную сеть социально значимых воздушных перевозок — пассажирских и грузовых. Разработать такие нормативные акты предстоит властям регионов, расположенных в Арктической зоне.

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«Затем будет сформирован перечень посадочных площадок, которые необходимо построить или реконструировать в Арктике». — добавили в правительстве.

Этой работой займётся специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители Минтранса, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобороны, Минстроя, Минздрава, Росавиации и региональных властей.

Когда перечень будет утверждён, власти приступят к рассмотрению финансирования мероприятий.

Напомним, посадочные площадки в Арктике будут использоваться для нужд гражданской, санитарной и государственной авиации. Главная цель —повысить качество жизни северян, увеличить вклад Арктической зоны в российскую экономику и обеспечить устойчивое развитие региона, отметили в правительстве.