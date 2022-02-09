Бузулукский район, Оренбургская область, 9 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области днем 9 февраля произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Сгоревший автомобиль

Транспортные средства столкнулись на трассе Тоцкое — Бузулук. В результате сильного удара фура съехала в кювет, а легковой автомобиль загорелся.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание машины. Они же извлекли тела погибших. Предположительно, погибли мужчине и женщина. Их анкетные данные устанавливаются.