Москва, 9 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на модернизацию исследовательского судна «Пётр Котцов». Об этом 9 февраля сообщает сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Судно занимается навигационно-гидрографическим обеспечением судоходства в районе Северного морского пути. Всего будет направлено свыше 470 млн рублей — около 212 млн рублей в 2022 году и более 258 млн рублей в 2023 году.

«Инвестиционный проект технического перевооружения судна, построенного в 1991 году, включает замену двух старых вспомогательных дизель-генераторов на новые агрегаты с аналогичной мощностью», — пояснили в правительстве.

Модернизация снизит эксплуатационные расходы и продлит срок службы судна минимум на 15 лет.