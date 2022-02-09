Москва, 9 февраля 2022, 10:39 — REGNUM Президент РФ высоко оценил потенциал российских ученых.
Государственная поддержка науки способствует развитию страны, и на уровне регионов ее активно реализуют «губернаторы новой волны». В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) их оценивают как близких и открытых к людям эффективных управленцев, способных решать важные региональные задачи. Эксперты рассказали о ярких примерах поддержки науки губернаторами новой волны.
О том, что наука является одним из главных драйверов развития Калининградской области, заявлял губернатор Антон Алиханов. Как рассказал заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ Ефим Фидря, глава региона действительно ставит развитие науки во главу угла своей управленческой стратегии.
В качестве примера губернаторской включенности в проекты Ефим Фидряпривелоткрытиешвейцарской компаниейАВВ в Калининграде в 2019 году своего первого российского инжинирингового центра при непосредственном участии Алиханова. Кроме этого, эксперт выделил другие важные направления губернаторской работы — поддержку региональных фундаментальных исследований в рамках сотрудничества с РНФ и поддержку молодых талантов — школьников-олимпиадников, студентов.
Активно развивает науку Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Руководитель Центра изучения политических трансформаций Бурятского государственного университета, политический обозреватель Алексей Михалев пояснил, что у населения региона сформирован высокий запрос на науку и образование в результате того, что Республика была одним из академических центров Советского Союза.
Приведенные примеры не исчерпывают пул регионов, главы которых активно способствуют развитию науки, а только иллюстрируют его. Наука становится значимым элементом региональной политики: в Тамбовской области врио губернатора Максим Егоров привлекает молодых ученых к разработке стратегии развития региона, в Великом Новгороде при поддержке губернатора Андрея Никитина создаетсянаучно-образовательный центр новых технологий индустрии развлечений, а в Камчатском крае, где губернатором является Владимир Солодов, начал свою работу образовательно-научный центр «Ойкумена». «Губернаторы новой волны» демонстрируют стратегическое видение развития своих регионов, где важное место занимает наука, считают эксперты.