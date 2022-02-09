Москва, 9 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Президент РФ высоко оценил потенциал российских ученых.

geralt День науки, 08.02.2022

Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию 8 февраля, в День российской науки. «Наши учёные, инженеры, специалисты по научному оборудованию, сотрудники лабораторий и так далее — это замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперёд», —подчеркнулна заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию 8 февраля, в День российской науки.

Государственная поддержка науки способствует развитию страны, и на уровне регионов ее активно реализуют «губернаторы новой волны». В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) их оценивают как близких и открытых к людям эффективных управленцев, способных решать важные региональные задачи. Эксперты рассказали о ярких примерах поддержки науки губернаторами новой волны.

О том, что наука является одним из главных драйверов развития Калининградской области, заявлял губернатор Антон Алиханов. Как рассказал заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ Ефим Фидря, глава региона действительно ставит развитие науки во главу угла своей управленческой стратегии.

«Антон Алиханов с самого начала заявил научно-техническое развитие региона как один из приоритетов своей работы и активно двигается в этом направлении. Он является председателем наблюдательного совета Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, детально погружается во все ключевые проекты по развитию университета, в том числе стратегические, также тесно взаимодействует с другим ведущим вузом региона — КГТУ. Замечу, что многие научные коллаборации и проекты с участием международных партнеров могут никогда не начаться, если в этом не участвует региональное правительство. Для региона ценно, что губернатор Калининградской области участвует в таких проектах», — рассказал эксперт.

В качестве примера губернаторской включенности в проекты Ефим Фидряпривелоткрытиешвейцарской компаниейАВВ в Калининграде в 2019 году своего первого российского инжинирингового центра при непосредственном участии Алиханова. Кроме этого, эксперт выделил другие важные направления губернаторской работы — поддержку региональных фундаментальных исследований в рамках сотрудничества с РНФ и поддержку молодых талантов — школьников-олимпиадников, студентов.

«Наука и технологии — двигатели стратегического развития Калининградской области, и об этом говорят многие эксперты. Перспектива развития региона и преодоления ряда ограничений, сдерживающих его сейчас, лежит в сфере высокотехнологичных отраслей, производств с высокой добавленной стоимостью — интеллектоемких, техноемких, которые не появляются на пустом месте. Губернатор эту перспективу хорошо понимает», — резюмировал он.

Активно развивает науку Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Руководитель Центра изучения политических трансформаций Бурятского государственного университета, политический обозреватель Алексей Михалев пояснил, что у населения региона сформирован высокий запрос на науку и образование в результате того, что Республика была одним из академических центров Советского Союза.

«Алексей Цыденов неслучайно уделяет развитию науки серьезное внимание, как губернатор новой волны он видит в этом направлении потенциальную точку регионального развития. Когда работал Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Бурятии была предоставлена достаточно широкая линейка региональных грантов для ученых — небольших, но достаточно массовых. На нынешнем этапе губернатор инициировал расширение проектов, входящих в НОЦ «Байкал». В конце прошлого года по этому направлению были собраны предложения: НОЦ не просто создан, он развивается и расширяется, охватывая прикладные направления науки. Также немаловажно, что образцово даже для федерального уровня работает Совет молодых ученых Республики Бурятия, который обрел компетентного руководителя», — оценил деятельность губернатора эксперт.

Приведенные примеры не исчерпывают пул регионов, главы которых активно способствуют развитию науки, а только иллюстрируют его. Наука становится значимым элементом региональной политики: в Тамбовской области врио губернатора Максим Егоров привлекает молодых ученых к разработке стратегии развития региона, в Великом Новгороде при поддержке губернатора Андрея Никитина создаетсянаучно-образовательный центр новых технологий индустрии развлечений, а в Камчатском крае, где губернатором является Владимир Солодов, начал свою работу образовательно-научный центр «Ойкумена». «Губернаторы новой волны» демонстрируют стратегическое видение развития своих регионов, где важное место занимает наука, считают эксперты.