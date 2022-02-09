Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продлили срок задержания генерального директора управляющей компании ООО «Релакс» Артура Тадевосяна, который ударил следователя, занимавшегося предварительным расследованием гибели дворника от упавшей глыбы льда. Об этом 9 февраля проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 7 февраля после чистки кровли жилого дома на Большом Сампсониевском проспекте на 29-летнего дворника упала глыба льда. Мужчина погиб на месте, а по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В рамках предварительного расследования в офис управляющей компании на улице Михайлова, 8, с обыском пришел следователь. Сначала его встретили спокойно, гендиректор УК предоставил для изучения два рабочих мобильных телефона. Однако в какой-то момент Тадевосян передумал и применил к следователю физическую силу. Как уточнили в ОПС, гендиректор компании вырвал из рук следователя телефоны, после чего сорвал с его лица очки, толкнул руками в область туловища, от чего правоохранитель ударился о стену телом и головой.

«Тем самым причинив потерпевшему физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения, а также воспрепятствовал всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела», — уточнили в суде.

В отношении Артура Тадевосяна было возбуждено сразу два уголовных дела, по ч. 2 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») и ч. 3 ст. 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»). 8 февраля мужчине было предъявлено обвинение, свою вину Тадевосян полностью не признал.

«Калининский районный суд Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Артуру Тадевосяну, — отметили в ОПС. — Следствие ходатайствует о страже. Срок задержания продлен по ходатайству защиты».