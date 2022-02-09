Тюмень, 9 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В тюменской деревне благодаря вмешательству прокуратуры снесут аварийные дома на шесть лет раньше установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

KreF Ветхий дом

Установлено, что жилые дома №1 и №3 в деревне Подрезова в 2019 году были признаны аварийными. Их физический износ составляет более 70%. Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии. Пребывание людей внутри этих зданий опасно для жизни и здоровья.

Администрация Тобольского района установила срок расселения опасных домов до 31 декабря 2028 года. По мнению прокуратуры данный срок является чрезвычайно длительными.

Прокурор обратился в суд, который постановил расселить аварийные дома №1 и №3 в деревне Подрезова до конца 2022 года.