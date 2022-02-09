Москва, , 10:34 — REGNUM Украина получает за транзит российского газа в страны Европы 2−3 миллиарда долларов ежегодно, однако для модернизации соответствующей газотранспортной сети ничего не делается. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Еврокомиссия намерена получить мнение Киева по «Северному потоку — 2» в процессе сертификации газопровода.

«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трёх миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причём ничего для модернизации транзитной сети, построенной ещё в советскую эпоху, не делает», — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

С другой стороны, добавил дипломат, у ЕС есть и свой интерес — ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги?

«И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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