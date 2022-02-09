Москва, 9 февраля 2022, 10:34 — REGNUM Украина получает за транзит российского газа в страны Европы 2−3 миллиарда долларов ежегодно, однако для модернизации соответствующей газотранспортной сети ничего не делается. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он напомнил, что Еврокомиссия намерена получить мнение Киева по «Северному потоку — 2» в процессе сертификации газопровода.
С другой стороны, добавил дипломат, у ЕС есть и свой интерес — ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги?
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.
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