Москва, 9 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Украина получает за транзит российского газа в страны Европы 2−3 миллиарда долларов ежегодно, однако для модернизации соответствующей газотранспортной сети ничего не делается. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Он напомнил, что Еврокомиссия намерена получить мнение Киева по «Северному потоку — 2» в процессе сертификации газопровода.

«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трёх миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причём ничего для модернизации транзитной сети, построенной ещё в советскую эпоху, не делает», — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

С другой стороны, добавил дипломат, у ЕС есть и свой интерес — ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги?

«И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» проложен по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, т.к. регулятор посчитал необходимым создать в Германии «дочку» Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию, согласно европейскому законодательству. Против трубопровода активно выступают США.

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