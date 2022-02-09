Москва, , 16:45 — REGNUM Немецкий канцлер сыграл в поддавки с президентом США. Об этом 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Олаф Шольц во время визита в Вашингтон успешно сыграл в игру: «черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите». Он ни разу не ответил на вопрос в разных вариациях: «вы поедете на бал?», в смысле «Германия остановит проект «Нордстрим-2»? Как его ни вынуждали, но заветные слова «труба» и «оружие для Украины» произнесены не были», — заявил эксперт.

По мнению политолога, немецкий канцлер во всех остальных вопросах был солидарен с Вашингтоном: он подтвердил солидарность с НАТО и верность санкционному режиму, направленному против России.

Игра в поддавки прошла по правилам Вашингтона, уверен эксперт.

Олаф Шольц не возразил даже тогда, когда Джо Байден в крайне резкой и неожиданной для немцев манере заявил, что США самостоятельно остановят проект «Северный поток-2» в случае нападения России на Украину.

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом, завершившиеся совместной пресс-конференцией.