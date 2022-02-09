Барнаул, 9 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Ряд нарушений, допущенных при организации питания в дошкольных образовательных организациях, выявила прокуратура Центрального района Барнаула. Подробности сегодня, 9 февраля, обнародовал сайт алтайской прокуратуры.

Https://edu.gov.ru Школьная столовая

В одной дошкольной образовательной организации прокуратурой района выявлено несоответствие фактического рациона утвержденному меню, а также нахождения в пищеблоке учреждения пищевой продукции с истекшим сроком годности, отсутствия ведомости контроля над рационом питания.

Схожие нарушения зафиксированы ещё в пяти дошкольных образовательных организациях. Прокуратурой района внесено шесть представлений. В отношении заведующих дошкольных образовательных организаций возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на гнилые овощи и червяка в компоте, которых буквально за несколько дней до визита в Барнаул главы правительства России Михаила Мишустина (26 февраля 2021 года) запечатлели в обедах детей из гимназии №123, в АО «КШП-Глобус» не было выявлено нарушений в ходе проверок. Информацию о совещании по вопросу качества и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях, обслуживаемых АО «КШП-Глобус» мэрия Барнаула обнародовала только спустя месяц — 30 марта 2021 года.

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