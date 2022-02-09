Оренбург, 9 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о двойном убийстве. Материалы направлены Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Maarten Van Damme Нож

Напомним, главу семейства обвиняют в убийстве жены и дочери. Преступление совершено 23 ноября 2021 года в поселке Ростоши Оренбурга. Смертельные ранения мужчина нанес во время ссоры.

За совершение двойного убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет вплоть до пожизненного лишения свободы.