Турочакский район, Алтай, 9 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Республике Алтай по подозрению в получении крупной взятки задержан директор Турочакского лесничества. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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Предварительно установлено, что задержанный в ноябре-декабре 2021 года заключил ряд договоров о купле-продаже леса с одним из лесозаготовителей. В соглашениях было незаконно указано, что предприниматель может на заготовить на делянах новогодние ели.

«За совершение подобных незаконных действий директор лесничества потребовал от лесозаготовителя передать ему денежное вознаграждение в размере 10% от всей суммы выручки, полученной от реализации елей», — отметили в ведомстве.

В итоге общая сумма взятки составила около 180 тыс. рублей. Против директора лесничества и лесозаготовителя возбуждены уголовные дела, по месту их жительства и на рабочих местах проведены обыски. Оба фигуранта к настоящему времени дали признательные показания.