Ульяновск, 9 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства правоохранители погашено более 1,3 млн рублей задолженности за поставку лекарств. Административное дело заведено в отношении руководителя одной из больниц, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Проверка проводилась в Новоспасском районе в части своевременной оплаты по государственным контрактам.

«Несмотря на выполнение семи субъектами предпринимательства договорных обязательств на поставку лекарственных препаратов и расходных материалов, администрация государственного учреждения здравоохранения соответствующую оплату не производила», — говорится в сообщении.

Руководителю больницы внесено прокурорское представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, срока и порядка оплаты товаров»).

В надзорном ведомстве отмечают, что задолженность в размере более 1,3 млн рублей погашена.

Отметим, что это не первый случай накопления долгов за поставку лекарств в Новоспасском районе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее после прокурорского представления было погашено 3,5 млн рублей задолженности перед пятью субъектам предпринимательства за поставку лекарств и расходных материалов.

Подробнее: Ульяновская больница задолжала за лекарства 3,5 млн рублей