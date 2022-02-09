Ещё одна ульяновская больница накопила долги за лекарства
Ульяновск, 9 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области после вмешательства правоохранители погашено более 1,3 млн рублей задолженности за поставку лекарств. Административное дело заведено в отношении руководителя одной из больниц, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Проверка проводилась в Новоспасском районе в части своевременной оплаты по государственным контрактам.
«Несмотря на выполнение семи субъектами предпринимательства договорных обязательств на поставку лекарственных препаратов и расходных материалов, администрация государственного учреждения здравоохранения соответствующую оплату не производила», — говорится в сообщении.
Руководителю больницы внесено прокурорское представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение должностным лицом заказчика, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, срока и порядка оплаты товаров»).
В надзорном ведомстве отмечают, что задолженность в размере более 1,3 млн рублей погашена.
Отметим, что это не первый случай накопления долгов за поставку лекарств в Новоспасском районе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее после прокурорского представления было погашено 3,5 млн рублей задолженности перед пятью субъектам предпринимательства за поставку лекарств и расходных материалов.
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