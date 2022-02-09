Симферополь, 9 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Республике Крым 167 пациентов госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки опубликовал 9 февраля региональный оперативный штаб. Накануне, 8 февраля, сообщалось о 163 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

За сутки в Крыму подтверждено в общей сложности 915 новых случаев заражения коронавирусом (накануне — 887). За тот же период выписаны с выздоровлением после СOVID-19 ещё 327 человек. Скончались шесть пациентов.

С начала пандемии на территории Крыма подтвержден 140 101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 128 126 человек. Скончались от осложнений после заражения коронавирусом 4 780 пациентов.