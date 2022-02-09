Москва, 9 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании работы служб такси и об ответственности за безопасность пассажиров разрабатывают депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщили во фракции ЛДПР в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект, который законодательно урегулирует работу служб такси и возложит ответственность за безопасность пассажиров на агрегаторов», — указали во фракции.

Сейчас они не попадают под современное законодательство, поэтому не несут ответственности за действия водителей.

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Госдума в декабре 2021 года в первом чтении приняла законопроект о запрете работать водителем такси гражданам с непогашенной судимостью.

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