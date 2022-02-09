Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Санитарное содержание Ростова-на-Дону в 2023—2025 годах вырастет в цене почти на 1 млрд рублей. Это связано с увеличением объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Благоустройство двора

«В новом контракте по санитарному содержанию городских территорий объем убираемых площадей увеличим на 20%. <…> По нашим оценкам, цена вопроса — 900 млн руб в год. Рост обусловлен как расширением убираемых площадей, так и увеличением стоимости ручного труда в среднем на 20%, механизированных работ на 10−20%, расходных материалов на 5−10%, ГСМ до 15%», — написал Логвиненко в Instagram.

По его словам, площадь тротуаров и дорог в Ростове-на-Дону за последние три года выросла более чем на 700 тыс. кв. метров. Подрядчику предстоит заняться уборкой также в молодых микрорайона — Левенцовском и Суворовском.

Впервые долгосрочный контракт на уборку улиц был заключён в 2020 году. Власти результатом остались довольны.