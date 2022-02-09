Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о необходимости обуздать цены на ПЦР-тесты для определения коронавирусной инфекции. Депутаты проголосовали за принятие проекта 9 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Инициатива обращения к министру здравоохранения возникла в связи с разбросом цен на ПЦР-тесты и медикаменты, а также ввиду отсутствия государственного правового регулирования цен определённого перечня препаратов. Депутаты просят Мурашко об установлении контроля также над стоимостью некоторых медицинских услуг.

Глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник, представляя проект обращения, отметил существующую сложную эпидобстановку в России, а также повышенную стоимость ПЦР-тестов в аптеках и коммерческих клиниках. Парламентарий подчеркнул необходимость изменения такой ситуации.

Стоимость ПЦР-тестов в аптечных пунктах составляет от 646 до 3000 рублей. В коммерческих медицинских учреждениях такая услуга обходится минимум в 1200 рублей. Такие расходы сказываются на бюджете многих людей. В связи с распространением пандемии необходимо контролировать ценообразование не только на ПЦР-тесты, но и на лекарства, необходимые для лечения распространённых болезней.

«В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нет места интересам прибыли фармацевтических и медицинских организаций. Справиться с ростом заболеваемости мы можем лишь при условии своевременной диагностики, профилактики и лечения всех выявленных случаев. А для этого тесты и лекарства должны быть доступны каждому, независимо от дохода», — отметил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Проект обращения к министру здравоохранения Михаилу Мурашко принят за основу. Его поддержали 45 депутатов. Воздержавших и проголосовавших против не было.

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