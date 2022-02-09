Уфа, 9 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Автобус «НефАЗ» наехал на пешехода в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Остановка автобуса

Сообщается, что утром 9 февраля на остановке общественного транспорта «75 школа» автобус «НефАЗ», следовавший по маршруту №69 «ДК УМПО-микрорайон Белореченский», за рулем которого находился 29-летний мужчина, при посадке в салон автобуса, наехал на 33-летнюю женщину.

Отмечается, что женщину срочно доставили в больницу. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, из них никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием вахтового автобуса.