Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В отношении 39-летнего жителя Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в областном СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Компания приятелей распивала спиртные напитки. Один из гостей обнаружил пропажу своего сотового телефона. Обвиняемый заподозрил в краже 43-летнего знакомого, в результате возникла ссора. Злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами, а также попавшейся кухонной утварью. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемый по решению суда на время следствия заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, житель посёлка Эльбан Амурского района пойдёт под суд за убийство сожительницы.