Лос-Анджелес, США, 9 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Энди Серкис, который исполнит роль Альфреда Пенниуорта в кинокомиксе «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза, дал понять, что в новой картине у дворецкого Бэтмена будут сложные отношения с главный героем. Об этом 9 февраля сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Издание отметило, что во многих комиксах Альфред выступал, скорее, в качестве отца Брюса Уэйна и поддерживал его стремление бороться с преступностью. Но видение Ривза будет несколько отличаться от того, к чему привыкли фанаты.

Серкис сказал, что по сюжету «Бэтмена» Альфред поймёт, что Брюс ищет неприятностей и в этот момент «попытаться помешать ему исчезнуть в кроличьей норе». Актёр добавил, что Пенниуорт решит, что его подопечный «опасен для самого себя».

Для справки: по имеющейся информации, в фильме Мэтта Ривза не будет показана история происхождения Бэтмена, авторы картины расскажут, как главный герой вёл себя в первые годы после решения стать Тёмным рыцарем. Премьера картины в России запланирована на 2 марта 2022 года.