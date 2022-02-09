Сеул, 9 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 9 февраля с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном, прибывшим в Сеул для участия в региональном форуме ОЭСР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По её словам, глава Южной Кореи положительно оценил решение двух стран повысить статус двусторонних отношений до стратегического партнерства в связи с 30-летием установления дипломатических отношений и выразил надежду на развитие сотрудничества в будущем.

Он также оценил товарооборот между странами, который превысил $80 млрд, несмотря на пандемию коронавируса. А также выразил надежду на то, что к 2023 году объём двусторонней торговли увеличится до $100 млрд.

В свою очередь, Буй Тхань Шон назвал Южную Корею важным партнёром Вьетнама, поблагодарил южнокорейское правительство за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, а также выразил надежду на расширение торговли и инвестиций.