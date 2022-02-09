Калуга, 9 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году в сфере противодействия коррупции в 1,5 раза увеличилась выявляемость получения взяток, больше чем в три раза пресечено фактов получения должностными лицами взяток в особо крупном и крупном размере. В связи с утратой доверия в 2021 году по актам прокурорского реагирования было уволено пять должностных лиц. Об этом заявил прокурор области Константин Жиляков на заседании коллегии по итогам года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru На заседании коллегии прокуратуры Калужской области

В 2021 году системным являлся вопрос наведения порядка с рассмотрением жалоб в органах власти. Результативность надзора в этом направлении значительно повышена: число должностных лиц, привлеченных к административной ответственности, возросло на треть (с 81 до 109). Среди них — руководитель инспекции госстройнадзора, заместитель министра здравоохранения, замминистра соцзащиты, заместитель руководителя территориального управления Росимущества, 40 глав муниципальных образований, 20 заместителей, 10 руководителей государственных и муниципальных учреждений.

В сфере реализации национальных проектов в 2021 году была дана оценка 1100 выявленным нарушениям закона, к различным видам ответственности привлечено 449 лиц, в целях ликвидации рисков неисполнения объявлено 44 предостережения. Активные меры прокуроров по восстановлению прав граждан на оплату труда позволили выплатить свыше 347 млн рублей более чем 4500 работников. Возбуждено 15 уголовных дел, ущерб от преступлений в сумме почти 24 млн рублей полностью погашен.

По актам реагирования погашены долги перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 350 млн рублей. Сформирована практика возбуждения уголовных дел в отношении руководителей управляющих компаний, которые собранные с жителей средства тратили на другие нужды, создавая системные проблемы во всей отрасли.