Москва, 9 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе в 2021 году построено более 8 млн кв. метров жилья. Об этом 9 февраля сообщает сайт правительства России.

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Статистику представили на совещании, на котором обсуждались планы строительной отрасли при реализации стратегии развития Сибири. В частности, речь шла о запуске новых крупных проектов по строительству жилья.

За год в округе введено в эксплуатацию 8 млн кв. метров жилья. Лидерам по объёмам стала Новосибирская область — более 2 млн кв. метров. Далее идут Красноярский край — более 1,34 млн кв. м, Иркутская область — 1,2 млн кв. м, Алтайский край — почти 1 млн кв. м, а также в Кемеровская область — 0,83 млн кв. м жилья.

«В прошлом году в Сибирском федеральном округе ввели в эксплуатацию более 8 млн кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом показатель выше на 8%», — заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

По его словам, с регионами округа подписаны соглашения о реализации 42 проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам.