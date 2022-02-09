Казань, , 10:34 — REGNUM В Татарии по итогам 2021 года объемы ввода жилья превысили прогнозный показатель на 12,8% и составили 3 млн кв. метров, что стало историческим рекордом. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Стройка

По словам главы республиканского минстроя, объемы выполненных работ в сфере строительства в прошлом году выросли до 416 млрд рублей, или на 7,8%. Порядка 400 предприятий стройкомплекса Татарии отгрузили продукции на 45,3 млрд рублей. Налоговые платежи данный сферы возросли на 29% и составили 35,1 млрд рублей. При этом задолженность по налогам достигла 438 млн рублей.

Численность работников, занятых в строительства увеличилась на 600 человек и составляет 86,6 тысяч. Средняя зарплата за прошлый год была около 35 тыс. рублей (рост 9%), добавил министр.

Глава республики Рустам Минниханов поставил задачу перед ведомством переходить на долгосрочное планирование.

«У нас на два года вперед уже должны быть объекты, особенно по капремонту и объектам нового строительства. Программу 2023 года уже можно подготовить к апрелю, чтобы был перечень объектов. Надо готовить документацию и уже идти по 2024 году — мы можем идти на опережение», — заверил он.

Особого внимания требует качество строительных работ. По словам Минниханова, объекты после капремонта имеют проблемы, значит надо более серьезно проводить их приемку, важно следить за качеством капремонта многоквартирных домов.

«Если подрядные организации имеют сбои в работе, их не следует допускать», — заявил Минниханов.

Также можно ошибок в развитии агломераций. В связи с тем, что работа велась не системно, было принято решение создать институт пространственного планирования, добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году доля индивидуального жилищного строительства составила рекордные 65% против 35% возведения многоквартирных домов.

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