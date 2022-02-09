Оренбургский район, Оренбургская область, 9 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области многодетная мать обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие чиновников. По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова проведена проверка по вопросу соблюдения жилищных прав семьи, в которой воспитываются восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В селе Никольском Оренбургского района семья лишилась дома из-за пожара, произошедшего 9 декабря 2021 года. Дом сгорел дотла. Орган местного самоуправления предоставил погорельцам временное жилье. Меры по постановке семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий не принимались.

«Указанное бездействие препятствовало получению заявительницей социальной выплаты для приобретения или строительства жилья, что привело к нарушению жилищных прав женщины и ее несовершеннолетних детей. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения», — сказали в надзорном ведомстве.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры чиновники организовали обследование сгоревшего дома и признание его непригодным для проживания. Многодетная семья, наконец, получила свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета в размере 4,8 млн рублей.