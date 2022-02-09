Волгоград, 9 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Ущерб почве при строительстве и ремонте дорог причинило в Волгограде МБУ «Северное», сообщили 8 февраля в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Https://rpn.gov.ru Свалка строительного мусора

Специалисты ведомства совместно с сотрудниками Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выехали в район улицы им. Землячки для проверки факта сброса строительного мусора. Эксперты подтвердили, что муниципальное предприятие регулярно своим транспортом вывозило на участок отходы асфальта и эксплуатирует землю для хранения песчано-соляной смеси, используемой при подсыпке дорог в зимний период.

Экологи отобрали пробы отходов и почвы, подсчитали, что общая площадь загрязнённого участка составляет 4 994 кв. метров. Ущерб окружающей среде превышает 20 млн рублей.

Материалы проверки, а также расчёт вреда природе направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.