В Ярославской области осудят живодёра, морившего собаку голодом
Ярославль, 9 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области осудят мужчину, который оставил запертыми в квартире на три недели кошку и собаку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
В конце сентября 2021 года в социальных сетях ярославского райцентра появилось видео, на котором жители Тутаева спасали из запертой квартиры собаку. Животное тогда передали волонтёрам, которые доставили его в ветеринарную клинику в Ярославль. В квартире обнаружили умершего от голода кота.
Позднее полиция нашла владельца квартиры — 24-летнего молодого человека, который признался, что сознательно оставил животных запертыми одних и никого не предупредил об этом.
9 февраля 2022 года стало известно, что расследование уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, которое было возбуждено ещё в сентября прошлого года, завершено. Теперь судьбу мужчины решит суд, ему грозит до пяти лет лишения свободы.