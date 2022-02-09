Ярославль, 9 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области осудят мужчину, который оставил запертыми в квартире на три недели кошку и собаку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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В конце сентября 2021 года в социальных сетях ярославского райцентра появилось видео, на котором жители Тутаева спасали из запертой квартиры собаку. Животное тогда передали волонтёрам, которые доставили его в ветеринарную клинику в Ярославль. В квартире обнаружили умершего от голода кота.

Позднее полиция нашла владельца квартиры — 24-летнего молодого человека, который признался, что сознательно оставил животных запертыми одних и никого не предупредил об этом.

«В отношении мужчины сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что обвиняемый, зная, что будет отсутствовать длительное время, проявил преступную безответственность, не сообщил никому, что оставляет в квартире принадлежащих ему животных без соответствующего ухода, еды и воды. Согласно предоставленным следствию медицинским документам из ветеринарной клиники при передаче ветеринарам собака весила всего 8 кг при норме — не менее 25 кг. Животное до сих пор находится на лечении, передано на содержание новым хозяевам», — пояснили детали расследования в пресс-службе ярославской полиции.

9 февраля 2022 года стало известно, что расследование уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, которое было возбуждено ещё в сентября прошлого года, завершено. Теперь судьбу мужчины решит суд, ему грозит до пяти лет лишения свободы.