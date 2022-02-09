Ташкент, 9 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Центральный банк Узбекистана объявил конкурс на разработку символа сума «в целях повышения международного престижа национальной валюты Узбекистана на финансовых рынках и обеспечения её признания среди широкой общественности». Об этом 9 февраля сообщает Газета.уз.

(сс) surrealpenguin Узбекский сум

«Конкурс открыт для всех граждан Узбекистана. Для этого необходимо до 31 марта 2022 года отправить заявку, изображение и концепцию своей идеи Победитель получит денежный приз — 15 миллионов сумов (около 1,4 тысячи долларов)», — говорится в публикации.

Отмечается, что для оценки конкурсных работ будет создано конкурсное жюри, в состав которого войдут представители Центробанка, специалисты Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Агентства по интеллектуальной собственности.

Критерии, по которым будут оцениваться работы: уникальность и оригинальность, универсальность, узнаваемость, символические и отличительные аспекты, наличие концепции, а также лёгкость графического восприятия символа в различных форматах.