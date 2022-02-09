Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. С 1 марта по 1 июля 2022 года в Петербурге начнутся работы по обследованию состояния гидроизоляции кирпичных стен и состояния конструкций фундаментов Зимнего дворца. Как стало известно 9 февраля, соответствующее разрешение выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний дворец. Государственный Эрмитаж

ГАТИ разрешила производство земляных работ, а также установку временного ограждения для организации работ по обследованию стен и фундаментов.

Заказчик работ — ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Производитель работ — ООО «РСК АНТИК». Работы пройдут на Дворцовой набережной и Дворцовой площади от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки

Напомним, Зимний дворец в Санкт-Петербурге обновит цвет своего фасада в 2023 году.