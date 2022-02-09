Село Быстрый Исток, Алтайский край, 9 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс имени народного артиста Валерия Золотухина, построенный на его родине — в алтайском селе Быстрый Исток — получил повреждения. И только после вмешательства прокуратуры Алтайского края, по прошествии более года, проблема стала решаться. Подробности сегодня, 9 февраля, обнародованы на сайте надзорного ведомства.

Цитата из т/с «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Никанор Иванович Босой (Валерий Золотухин)

Ещё в октябре 2021 года местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 2103, допустил наезд на крыльцо и стену здания. В результате строение получило повреждение. Поскольку виновным лицом, привлеченным за нарушение правил дорожного движения, меры к заглаживанию ущерба не принимались, прокуратура района обратилась в интересах муниципального бюджетного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр» в суд с исковым заявлением о возмещении имущественного вреда.

В настоящее время заявленные исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. Его исполнение контролируется прокуратурой района.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Валерий Золотухин появился на свет 21 июня 1941 года в деревне Быстрый Исток на Алтае. После окончания школы переехал в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС на отделение оперетты. Но даже став знаменитым, часто приезжал в родное село, считая, что здесь и есть корень его жизни, что именно эта земля хранит ту силу, которая его питает.

Мемориальный комплекс в статусе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая стоимостью 85 миллионов рублей был построен в 2016 году. В музее представлены две основные экспозиции, которые отражают детство, школьные годы, семейные связи Валерия Сергеевича, а также творческую деятельность: в театре, кино и литературе. Общая площадь мемориального объекта составит 1300 квадратных метров.

Напомним, народный артист РСФСР Валерий Золотухин скончался 30 марта 2013 года вследствие стремительно развившейся опухоли мозга. Погребен в своем родном селе Быстрый Исток на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которую когда-то восстанавливали, в том числе, и на его деньги.

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