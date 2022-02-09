Москва, 9 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы полностью отказал во взыскании более 379 млн рублей с тульского поставщика Минобороны России — ООО «Производственно-монтажное предприятие «Протон». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В ходе слушаний Министерство обороны РФ уточнило исковые требования.

«Истец обратился с письменным заявлением об уточнении требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ, просит суд взыскать с ответчика неустойку в размере 352 350 236 рублей 90 копеек, а также проценты в размере 27 685 237 рублей 37 копеек», — отмечается в материалах суда.

Ответчик не возражал против принятия уточнений.

Напомним, в январе 2022 года судом был также вынесен вердикт по другому крупному спору министерства с компанией, которая производит дезинфекционно-душевой подвижной комплекс ДЦК-01, а в целом числится в ЕГРЮЛ производителем мединструментов и оборудования. Изначально иск был на 1,5 млрд рублей, но после уточнений вырос до 2,5 млрд рублей. Претензии были удовлетворены частично — на 104 млн рублей. Решение обжалуется, заседание назначено на 29 марта 2022 года.