Лондон, 9 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Ранними признаками заражения подтипом BA.2 штамма коронавируса «Омикрон» могут быть усталость и головокружение. Об этом пишет газета Daily Mirror, ссылаясь на данные Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В NHS заявили, что такие симптомы могут появляться и исчезать в течение дня. При постоянном их проявлении британцев призвали обращаться к врачам.

Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации доктор Анжелика Кутзи сообщила, что на заражение новым подвидом коронавируса могут указывать мышечные боли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские специалисты заявили, что признаки заражения подтипом BA.2 — это высокая температура, непрерывный кашель, утрата или изменение обоняния или вкуса.

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