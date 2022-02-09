Краснодар, 9 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Десятки придворовых территорий и несколько домов остаются подтопленными в Краснодарском крае, сообщили утром 9 февраля в региональном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

В Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевская и Петровская Славянского района на утро 9 февраля были подтоплены 54 придомовых территории и десять домов. В пункте размещения остаются 16 человек, в том числе пятеро детей. Ещё 12 придворовых территорий остаются подтопленными в станице Полтавской и хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8−10 февраля на территории Краснодарского края объявлено новое штормовое предупреждение из-за ливней и повышения уровня воды в реках.