Москва, 9 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Москве по программе реновации строится и проектируется 364 новых домов, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство дома по программе реновации. Люблино, Москва

В настоящее время в Москве строится 154 домов площадью 2,6 млн кв. метров. Проектируется ещё 210 площадью 3,6 млн кв. метров.

Сдано в эксплуатацию 184 новостройки площадью 2,4 млн кв. метров. Начато переселение 70,2 тыс. жителей пятиэтажек из 425 домов. Новоселье отметили 47,6 тыс. участников программы реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение февраля в четырех административных округах Москвы начнется заселение участников программы реновации в новые дома.

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