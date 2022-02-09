София, 9 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Сильный пожар, произошедший на территории крупнейшего регионального овощного рынка в Петриче (Юго-запад Болгарии), уничтожил основные торговые павильоны и складские помещения структуры. Об этом 9 февраля сообщает БТВ.

skeeze Пожар

Согласно официальной информации, возгорание произошло 8 февраля в 20:30 по местному времени (21:30 мск) в одном из хозяйственных боксов. Огонь быстро перекинулся на другие строения.

Жертв нет. По предварительным данным, общий ущерб от инцидента исчисляется десятками тысяч долларов. Следствие не исключает версии умышленного поджога.

Овощной базар в Петриче являлся одной из региональных достопримечательностей Болгарии. На его территории были сняты несколько художественных фильмов и регулярно проводились международные культурные мероприятия.