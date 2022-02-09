Владимир, 9 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Во Владимирской области в 2023 году планируется построить первый государственный приют для животных. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил заместитель директора областного департамента ветеринарии Александр Григорьев.

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В 2022 году на проектирование первого государственного межмуниципального приюта для животных во Владимире в бюджете заложено два миллиона рублей. Завершить строительство планируют в 2023 году. Для приюта выбран участок во Владимире в районе улицы Мещёрской. Также в планах — строительство ещё двух приютов около Мурома и Коврова.

Сейчас заявки на отлов принимают департамент и подведомственные ему учреждения. Полномочия по отлову безнадзорных животных областному департаменту ветеринарии переданы с марта 2021 года — ранее этим занимались органы местного самоуправления.

В 2021 году в ведомство поступило более 1300 сообщений о нахождении животных без владельцев, было отловлено 2090 собак. За первый месяц 2022 года поступило уже 213 заявок, отловлено 57 собак в Александровском и Петушинском районах.