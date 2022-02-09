Кишинёв, 9 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Жителям Молдавии необходимо самостоятельно выходить на акции протеста, не дожидаясь, когда это начнут делать партии. Об этом заявил экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон на телеканале Primul in Moldova.

OpenClipart-Vectors Протест

«Как только какая-то партия, неважно кто это, социалисты, коммунисты, другие партии, выйдут на протест, что скажет власть? Вот, смотрите: «рука Москвы», виноваты русские танки, Путин, Газпром и т. д.», — сказал Додон.

Он отметил, что массовые протесты должны начаться, а потом их поддержат политики. Это, по мнению экс-президента, поможет «снести эту власть». Додон также выступил за то, что политические партии, участвующие в народных протестах, не использовали партийную символику.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду добилась, проведения досрочных выборов в парламент республики в июле 2021 года. После этого большинство в парламенте стало не у Партии социалистов, а у основанной Санду партии «Действие и солидарность», которая смогла сформировать новое правительство. После этого в республике значительно снизился уровень жизни. Додон в этом обвинил действующее правительство.