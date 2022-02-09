Варшава, 9 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Правительство Польши утвердило предложенные министерством юстиции поправки в уголовный кодекс республики, предусматривающие ужесточение наказаний особо опасным преступникам и рецидивистам. Об этом 9 февраля сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, среди нововведений есть расширение перечня статей, предусматривающих пожизненное заключение.

«В польских тюрьмах содержится много лиц, которые туда повторно попали за особо жестокие преступления и даже за убийства. И они через 10−15 лет снова выйдут на свободу. Но если таким лицам вновь дать шанс обрести свободу, то они вновь смогут совершить убийства. Поэтому мы расширили применение пожизненного заключения», — сказал журналистам министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Чиновник отметил, что польские суды мягко обращаются с преступниками: поэтому предлагается, в частности, введение отсутствие срока давности для насильственных действий против детей.

По его словам, изменения коснутся и наказаний нетрезвых водителей. Для тех из них, кто стал виновником несчастного случая со смертельным исходом или серьезных телесных повреждений, приговор будет минимум пять лет лишения свободы. Суд также сможет принять решение о конфискации транспортного средства пьяного водителя.

Поправки вступили в силу 8 февраля.