Екатеринбург, 9 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Уральское предприятие незаконно освободили от уплаты таможенных пошлин. Теперь юридическому лицу придется заплатить более 16 млн рублей в бюджет государства. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

U.S. Navy На таможне

Коммерческое предприятие вывозило из страны лесоматериалы. Однако платило пошлину в размере 15 процентов, а не 80. Произошло это в связи с необоснованным применением лицензии Минпромторга России.

В результате проверки выявлено нарушение законодательства. Внесены изменения в 116 деклараций на товары. Предприятию доначислили 16,2 млн рублей таможенных платежей.