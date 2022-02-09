Париж, 9 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. По данным национального института статистики и экономических исследований (Insee), инфляция должна ускориться немного больше, чем ожидалось, в первой половине 2022 года и достичь от 3% до 3,5%, сообщает Le Figaro.

Pixabay.com Инфляция

В январе инфляция достигла 2,9% в годовом исчислении с учетом роста себестоимости продуктов питания и промышленного производства.

В своих предыдущих прогнозах, опубликованных в середине декабря, национальный институт статистики ожидал, что инфляция превысит 2,6% в первой половине 2022 года.