Москва, 9 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе запустят 50 проектов по строительству жилья и модернизации системы ЖКХ. Об этом 9 февраля сообщает сайт правительства России.

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Данная тема обсуждалась в ходе совещания по развитию городской среды в регионах округа. В обсуждении приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Как рассказала Абрамченко, в рамках подготовки стратегии развития Сибири предварительно отобраны более 50 крупных инвестиционных проектов в десяти регионах. Ожидается, что они запустят новые инвестиционные циклы и создадут рабочие места.

«Программа улучшения качества жизни в Сибири, реализация кластерного подхода в развитии округа с соответствующими новыми промышленными, сельскохозяйственными, научными центрами должна сопровождаться улучшением жилищных условий, обеспечением потребности в новых квадратных метрах и запуске масштабных проектов по благоустройству и улучшению городской среды», — рассказала вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в области строительства, в Яшнабадском районе Ташкента запланировано построить Олимпийский городок.