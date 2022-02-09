Ташкент, 9 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Узбекистане за минувшие сутки выявили 778 случаев заражения коронавирусом и 133 случая пневмонии. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это немного больше, чем в предыдущий день (773 и 129)», — говорится в сообщении.

Число выявленных случаев в Ташкенте снизилось до 375 (441), а в Ташкентской области, напротив, увеличилось до 175 (103). В Сурхандарьинской области выявлено 45 случаев, в Самаркандской — 37, в Каракалпакии — 27.

Общее количество случаев в стране, официально зарегистрированных с начала пандемии, превысило 231 тысячу.