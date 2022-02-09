Ереван, 9 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8МТВ армейской авиации российской авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), расположенной вблизи столицы Армении Еревана, выполнили в условиях высокогорной местности учебно-тренировочные полёты. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ударный вертолёт Ка-52

Российские вертолётчики выполнили полёты по заданным маршрутам, провели поисково-спасательные работы «в режиме зависания», а также поиск и эвакуацию в условиях высокогорья «раненных» военнослужащих.

пресс-служба ЮВО «Особенностью выполнения учебных заданий стала посадка вертолёта с одним выключенным двигателем, а также в сложных метеорологических условиях: при сильных порывах ветра, в условиях плохой видимости, а также ночью по приборам».

Часть упражнений экипажи выполнили над высокогорным полигоном Алагяз российской военной базы. На следующем этапе экипажи вертолётов начнут отработку полётов по указанным маршрутам и выполнение учебно-боевых задач.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано более 130 человек лётного и инженерно-технического состава базы, а также около 55 единиц лётной и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военных учений Союзного государства России и Белоруссии российские военные развернули на полигоне в Брестской области систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400.