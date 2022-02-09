Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под комплексное развитие территорий выделили участок земли площадью 11,2 га. Об этом сообщил управляющий директор ДОМ. РФ Анатолий Азизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По его словам, торги на право аренды участка, который находится в федеральной собственности, назначены на 4 марта 2022 года. Начальная цена аукциона — 83,7 млн рублей, пишет РБК. В рамках реализации программы в районе Аксайского моста может появиться до 150 тыс. кв. метров жилья.

В настоящее время жилых домов на участке нет. Территория использовалась для эксплуатации приёмной радиостанции № 2.