Ташкент, 9 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 февраля провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Из 8 тысяч действующих сегодня колодцев 1,5 тысячи находятся в изношенном состоянии. В результате ухудшилось водоснабжение 2 миллионов жителей в почти 800 махаллях», — отмечалось на совещании.

Подчеркивалось, что уровень подземных вод в этих населенных пунктах снизился до 30 метров от поверхности вследствие бурения скважин на месторождениях в Зааминском, Нуратинском и Кушрабатском районах, бесконтрольной и беспорядочной добычи песка и гравия из рек Зеравшан и Чирчик.

Отмечается, что глава Узбекистана раскритиковал бесконтрольную добычу песка и гравия из рек.

«В связи с этим определено, что отныне выявление и бурение скважин на воду будут осуществляться только Государственным комитетом по геологии. Ответственным ведомствам поручено провести инвентаризацию колодцев и навести строгий порядок на берегах рек», — говорится в сообщении.